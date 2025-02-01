Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler - Son Dakika
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Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler

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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendi hayatı ve kariyeri hakkında konuşan Taylan, Abdullah Ünal karakteri için önce kendisine teklif geldiğini ancak sağlık durumu nedeniyle reddettiğini açıkladı.

01.02.2025 09:35  Güncelleme: 09:45
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Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalında hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Sinema sektörüyle ilgili konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, kız arkadaşı olduğunu "Yönetmensiz bir iş şefsiz orkestraya benzer. Kurguya giden yönetmenler de var. Benim kız arkadaşım yönetmen. Kız arkadaşım televizyon yönetmeni" diye anlattı.

Hülya Avşar ise "Senin kız arkadaşın mı var, hiç yakıştıramadım" diyerek kahkaha attı.

KIZILCIK ŞERBETİ VE SETTAR TANRIÖĞEN AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Taylan, "Abdullah Ünal karakteri için önce bana gelmişlerdi. Sağlık durumum çok iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum. Settar oynadı, olağanüstü de oynadı. Hayat işte o rahatsızlandı. Ben zaten Settar rolü yapmaya gitmedim. Abdullah olmaya gittim" dedi.

"FİZİKEN ÇOK GERİLEMİŞTİM"

"Ameliyat olalı 2 yıla yaklaştı" diyen oyuncu, "Geçen sene fiziken çok gerilemiştim. Alkol yok benim hayatımda. Bir sene önce bitti bu iş çok kötüyüm diyordum, ağır bir ameliyat by pass" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan\'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar\'dan önce bana geldiler

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Son Dakika Magazin Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler - Son Dakika

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