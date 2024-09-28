Ahu Tuğba\'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar

Magazin

Bir dönem Türk sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından katılımın az olduğu cenaze törenine bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in birbirlerine sarılarak havaya kaldırıp kahkaha atmaları dikkat çekti.

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesine son veda ederken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Calvin, anma töreninde yaptığı konuşmada "Annemin vefatından sonra kimse yanımızda durmadı. Sadece Allah ve değerli Türk devleti, Mevlüt Çavuşoğlu bizimleydi. Başka kimse yoktu" diyerek sitem dolu sözler sarf etti.