Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar - Son Dakika
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Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in kahkahalar atıp birbirlerine sarılarak havaya kaldırmaları dikkat çekti. O görüntüleri izleyenler ''Cenazede olacak şey mi?'' demekten kendini alamadı.

28.09.2024 15:11  Güncelleme: 15:16
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Bir dönem Türk sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından katılımın az olduğu cenaze törenine bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in birbirlerine sarılarak havaya kaldırıp kahkaha atmaları dikkat çekti.

Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesine son veda ederken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Calvin, anma töreninde yaptığı konuşmada "Annemin vefatından sonra kimse yanımızda durmadı. Sadece Allah ve değerli Türk devleti, Mevlüt Çavuşoğlu bizimleydi. Başka kimse yoktu" diyerek sitem dolu sözler sarf etti.

Ahu Tuğba\'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar

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Son Dakika Magazin Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • İshak Klein:
    Sirk maymunları.. :)) Samimiyetsiz şeyler 158 139 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    Sanırım aynaya baktın Çekil aynanın karşısından 1 1
    Ferhat Aykır:
    Senden ala maymun varmı 0 0
  • Bayram ÖZSOY:
    tiplere bak bunlarda yeni nesil seyh 155 141 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    Acıyorum halinize gerçekten şeyh kimdir mürit kimdir bilgisiz bir şekilde yorum yapmaya çalışıyorsunuz gülüyorum sadece Lâik olmak için cahil olmak şart mı 1 1
    Kenan Dayan:
    işine bak sen müptezellik yapma 0 0
  • Yakup Becerikli:
    ateşi bol bol bol olsun inşallah 30 201 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    bu dinin nedir sizin elinizden çektiği yaa :)))) 142 65 Yanıtla
  • serkan Eriser:
    merhume şanslıymış en azından sünnete uyduğu görünen iki kişi cenazesine katılmış kaynakçı gözlüklüler gibi kenardan seyredenlere alışkınsınız sizler gatip gelmesi normal 130 34 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Harika yorum 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar - Son Dakika
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