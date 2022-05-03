Ajda'dan Star Dokunuşu! - Son Dakika
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Ajda'dan Star Dokunuşu!

03.05.2022 21:07
Ajda'dan Star Dokunuşu!

Süperstar Ajda Pekkan bayramda Titanic Deluxe Bodrum'da sevenlerini coşturdu.

Titanic Deluxe Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile bayramın ilk gününe damgasını vurdu. Ege'ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne şovu ile sevenlerini coşturdu.

Yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi gençliği ve güzelliği ile de büyüledi. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda, konserin en sonunda tüm sevenlerini yakına çağırarak her birine dokunarak bayramlaştı.

Konser öncesi Titanic Deluxe Bodrum'un huzurlu ortamında dinlenirken BeFine Spa'sında özel bir cilt bakımı yaptırdı. Fildişi sahillerinden özel olarak getirilen yağlar ile bakım yaptıran Ajda Pekkan sahneye tam anlamıyla dinlenmiş olarak çıktı.

Ajda'dan Star Dokunuşu!
Ajda'dan Star Dokunuşu!
Ajda'dan Star Dokunuşu!
Ajda'dan Star Dokunuşu!

YORUMLAR
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Ajda Pekkan, Bodrum, Ege, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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