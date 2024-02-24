Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor - Son Dakika
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Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor

Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.

24.02.2024 15:46  Güncelleme: 16:11
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Yaz aylarında yoğun bir konser maratonu bulunan ve sonrasında omzundan ameliyat olan Ajda Pekkan, enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Başarılarıyla adından söz ettiren 77 yaşındaki Süperstar hayatının ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserin en pahalı bileti ise 15 bin TL olacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Ajda Pekkan, 12 Haziran'da "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adında vereceği konserde Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi bir çok isimle düet yapacak. Merakla beklenen konserin biletleri de satışa çıktı. Konserin en ucuz bileti 700, en pahalı bileti ise 15 bin TL'den satışa sunuldu.

"UZUN SOLUKLU KARİYERİMDE BİR İLK"

Önceki gün Instagram hesabından vereceği konserin heyecanını paylaşan Ajda Pekkan, şu ifadeleri kullandı: "12 Haziran Beşiktaş Stadyumu Ajda ve Arkadaşları... Tabi ki merak ediyorsunuz kim bu arkadaşları. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vermiş olayım. İlerleyen zamanlarda zaten detayları öğreneceksiniz. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. Öyleyse 12 Haziran'da sağlıkla ve huzurla, heyecan ve aşkla siz, çok sevdiklerimle buluşmak üzere."

Ajda Pekkan tarihinin ilk stadyum konserini verecek! En pahalı bilet 15 bin TL'den satılacak
Ajda Pekkan tarihinin ilk stadyum konserini verecek! En pahalı bilet 15 bin TL'den satılacak
Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor

Selda Bağcan, Ajda Pekkan, Nilüfer, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aslı Karadağoğlu: Çok erken çıkıyor bence. Biraz tecrübe edinmesi gerekirdi?? 17 2 Yanıtla
  • cem akçay: Allah akıl fikir versin ne bu para hırsı sahnede ölücek gidicek bir gün 1 9 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: İlk kez milli olacak desene 4 4 Yanıtla
  • Necati Kaya: Takdir etmemek mümkün değil.Allah uzun ve sağlıklı ömür versin. Sanatına devam etsin. 7 0 Yanıtla

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