 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ajda Pekkan, 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ajda Pekkan, 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü aldı

İstanbul'da düzenlenen 'Women of the Year Awards' töreninde Ajda Pekkan, 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görüldü. Pekkan, konuşmasında Gazze'deki savaşın bitmesini diledi.

Ajda Pekkan, \'Yaşam Boyu İkon\' ödülünü aldı
13.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:18
Abone Ol

İstanbul'da düzenlenen "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) töreninde 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze'de savaşın bitmesini diliyorum" dedi.

Harper's Bazaar tarafından dünyada her yıl düzenlenen "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) töreni Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. İstanbul'daki bir otelde düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Geceye sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Törende 'Yaşam Boyu İkon' ödülünün sahibi olan Ajda Pekkan'dan anlamlı bir konuşma geldi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki göstererek Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze'de savaşın bitmesini diliyorum" dedi. Ajda Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ajda Pekkan, İstanbul, Gazze, Sanat, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan, 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü aldı - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ajda Pekkan, 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement