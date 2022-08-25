AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada, "İmam hatipli değilim. Sözde sanatçı Gülşen'in; bir kitleyi hedef göstererek sapık olarak nitelemesi olsa olsa hadsizliktir, densizliktir, olmayan boyunu aşmaktır." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Magazin › Milletvekili Kaya'dan şarkıcı Gülşen'e tepki: 'Hadsizlik, olmayan boyunu aşmaktır' - Son Dakika

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