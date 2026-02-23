Akasya Durağı yeniden çekiliyor! Beklenen açklama senaristten geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akasya Durağı yeniden çekiliyor! Beklenen açklama senaristten geldi

Akasya Durağı yeniden çekiliyor! Beklenen açklama senaristten geldi
23.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları, senaryo yazarı İbrahim Ethem Aşkın'ın paylaşımıyla doğrulandı. Dizi Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Türk televizyon tarihinin sevilen sitcom'larından Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları netlik kazandı. Dizinin senaryo yazarı İbrahim Ethem Aşkın, sosyal medya paylaşımında, "Bu ülkenin artık gülmeye, bir nebze gülümsemeye ihtiyacı var. Akasya Durağı yeniden, Eylül'de" ifadelerini kullandı.

Akasya Durağı yeniden çekiliyor! Beklenen açklama senaristten geldi

Geçen hafta dizideki bazı isimlerle ilgili polemikler de gündeme gelmişti. Eski oyuncu Melek Baykal, "Sevdiğim bir iş değildi, kısa süre rol aldım" açıklamasını yaparken, Ateş Fatih Uçan ise duyguyu dublaj ile verilemeyeceğini belirterek karşı çıktığını ifade etmişti.

NURİ BABA KİM OLACAK?

Dizinin efsanevi karakteri Nuri Baba'yı canlandıran Zeki Alasya 2015 yılında hayatını kaybetmişti. Nuri Baba karakteri için yeni isimler arasında Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün ve Şener Şen gibi usta oyuncuların isimleri geçiyor.

Yeni çekilecek dizinin kadrosu ve karakterlerin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Akasya Durağı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akasya Durağı yeniden çekiliyor! Beklenen açklama senaristten geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:05:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Akasya Durağı yeniden çekiliyor! Beklenen açklama senaristten geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.