Alara Eriç'in Miss Universe katılımı uçuş sabahı iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alara Eriç'in Miss Universe katılımı uçuş sabahı iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmesi beklenen Alara Eriç, yarışmaya katılımının yola çıkacağı sabah iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Miss Universe Türkiye Organizasyonu ise kararı kendilerinin aldığını açıkladı.

Porto Riko'da düzenlenecek Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen Alara Eriç, yarışmaya gideceği gün katılımının iptal edildiğini açıkladı. Miss Universe Türkiye Organizasyonu da iptal kararını kendilerinin verdiğini doğruladı.

Geçen yıl Miss Charm Güzellik Yarışması'nda da Türkiye adına yarışan Eriç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla anlattı. Eriç, yarışmaya hazırlanabilmek için okulunda üç dersini ertelediğini söyledi.

Uçuş sabahı yaşananları aktaran Eriç, "Uçuşumun olduğu sabah ise ben elimde pasaportum ve vizemle hazır bir şekilde beklerken hala eksiklerin giderilmediğini ve benim hazır olmadığım gerekçesiyle bütün her şeyin iptal edildiği söylendi" dedi. Kimseyi hedef almadığını belirten Eriç, benzer hedefleri olan genç kadınlara yalnızca verilen sözlere dayanarak eğitimlerinden ve işlerinden fedakârlık etmemelerini önerdi.

Posta'nın aktardığına göre Miss Universe Türkiye Organizasyonu, Eriç'in videosunun ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Organizasyon açıklamada, "Alara Eric’i Miss Universe 2026’da Türkiye’yi temsil etmek üzere biz seçtik. Yarışmaya katılımını iptal etme kararını da biz aldık. Her iki kararın sorumluluğu Miss Universe Türkiye Organizasyonu’na aittir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre yarışma videosu için istenen 30 saniyelik seslendirme tamamlanmadı, hazırlık programında da başka aksaklıklar yaşandı. Organizasyon, Eriç'ten 4 Kasım'daki son sınavına kadar yoğun programa katılmasını beklemediklerini, sınavların ardından ise çalışmalara düzenli katılmasını istediklerini bildirdi. Yarışmanın Porto Riko'da yapılması nedeniyle ABD vizesinin de seçimde dikkate alınan koşullardan biri olduğu belirtildi.

Hazırlıkların yetersiz kaldığı ve mali sorun yaşandığı yönündeki iddiaları da reddeden organizasyon, harcama dekontlarının ve fotoğrafların ellerinde olduğunu, gerekirse paylaşabileceklerini duyurdu. Açıklamada "Alara Eric’le ilgili süreç organizasyonumuz açısından kapanmıştır" denilerek Japonya, Vietnam, Mısır ve Filipinler'deki yarışmalara katılacak diğer temsilcilerin hazırlıklarına odaklanıldığı kaydedildi.

Güzellik YarışmasıTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
17:16
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
16:09
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 17:52:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Alara Eriç'in Miss Universe katılımı uçuş sabahı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android