Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, rekabetin yanı sıra özel hayat tartışmalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlüler takımından Mert'in hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürüldü.

NİSA, SUDE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Mert ile Sude'nin yakınlaşmasına en başından beri karşı olan Nisa ise dün akşam yayınlanan bölümde takım arkadaşına tepki gösterdi. Mert'in Sude'ye 14 Şubat olduğu için çiçek vermesini doğru bulmayan Nisa, Sude'ye "Senin kendine saygın yok" diyerek tepki gösterdi.

MAKBULE, NİSA İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Magazinkolik'te yer alan habere göre, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine, Mert Öcal'ı Instagram hesabında takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, uzun bir süreli sessizliğinin ardından bir paylaşım yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümün fragmanında Nisa'nın Sude'ye tepki gösterdiği gören Makbule, Instagram hesabından Nisa ile bir pozunu yayınladı. Nisa'ya sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Makbule, herhangi bir açıklama yazmadı.