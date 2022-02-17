Üye Girişi
Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı! - Son Dakika

Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!

17.02.2022 15:13

Ünlüler takımından Mert'in hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını iddia edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, rekabetin yanı sıra özel hayat tartışmalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlüler takımından Mert'in hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürüldü.

NİSA, SUDE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Mert ile Sude'nin yakınlaşmasına en başından beri karşı olan Nisa ise dün akşam yayınlanan bölümde takım arkadaşına tepki gösterdi. Mert'in Sude'ye 14 Şubat olduğu için çiçek vermesini doğru bulmayan Nisa, Sude'ye "Senin kendine saygın yok" diyerek tepki gösterdi.

Survivor Nisa, Mert'ten çiçek alan Sude'ye tepki gösterdi! Aldatıldığı söylenen Makbule'den paylaşım gecikmedi

MAKBULE, NİSA İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Magazinkolik'te yer alan habere göre, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine, Mert Öcal'ı Instagram hesabında takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, uzun bir süreli sessizliğinin ardından bir paylaşım yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümün fragmanında Nisa'nın Sude'ye tepki gösterdiği gören Makbule, Instagram hesabından Nisa ile bir pozunu yayınladı. Nisa'ya sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Makbule, herhangi bir açıklama yazmadı.

Survivor'da aşk üçgeni! Mert, Sude'ye çiçek verince Makbule'den paylaşım gecikmedi
Survivor Nisa, Mert'ten çiçek alan Sude'ye tepki gösterdi! Aldatıldığı söylenen Makbule'den paylaşım gecikmedi
Makbule ve Nisa
YORUMLAR
500

Survivor All Star, Instagram, Mert Öcal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı! - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement