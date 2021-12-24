Mekan çıkışı karşısında gazetecileri görünce panik yapan Aleyna Tilki, "Arkadaşımla yemek yedim" dedi.

Tilki'nin yaşça büyük erkek arkadaşı Haldun Demirhisar, kameralara zafer işareti yaptı.

"ATÖLYESİNDE KAFA DAĞITIYOR"

Bütün bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır." dedi.

Demirhisar, geçtiğimiz yaz ayında oyuncu Serenay Sarıkaya ile Göcek'te görüntülenmişti. Sarıkaya, aşk iddiasını yalanlamıştı.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.