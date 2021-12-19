Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti

Şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı hareketler nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor. Daha önce havalimanında bir görevliye küfür ve hakaret ettiği ortaya çıkan Tilki, yeni bir skandala daha imza attı.
Tilki, bu sefer de boyayla duvara eklediği yazıda kendisine küfretti. Tilki'nin söz konusu paylaşımına kısa süre içerisine çok sayıda yorum geldi.
Tilki, söz konusu fotoğrafının altına bir de not düştü. Tilki'nin notunda, "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım bazı takipçileri tarafından desteklenirken, bazı takipçileri tarafından da eleştirildi.
İşte Tilki'nin küfür içeren paylaşımı:
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