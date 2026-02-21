Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Aleyna Tilki\'nin annesi, 3 günde paraya doydu
21.02.2026 19:53
Instagram'da ücretli abonelik sistemini aktif hale getiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sadece 3 gün içinde bin 785 aboneye ulaşarak yaklaşık 160 bin lira kazanç elde etti.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticileri için sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçilerine özel içerikler sunmaya başlayan Öztel, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı.

3 GÜNDE 160 BİN LİRA KAZANDI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, sisteme geçiş yaptıktan sadece 3 gün sonra 1.785 abone sayısına ulaşan Öztel'in yaklaşık 160 bin lira kazandığı öne sürüldü.

Takipçileriyle daha yakın bir iletişim kurmayı hedefleyen Öztel'in bu girişimi, sosyal medyada en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    valla Anne kızından daha güzel 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
