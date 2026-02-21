Aleyna Tilki\'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticileri için sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçilerine özel içerikler sunmaya başlayan Öztel, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı.

3 GÜNDE 160 BİN LİRA KAZANDI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, sisteme geçiş yaptıktan sadece 3 gün sonra 1.785 abone sayısına ulaşan Öztel'in yaklaşık 160 bin lira kazandığı öne sürüldü.

Takipçileriyle daha yakın bir iletişim kurmayı hedefleyen Öztel'in bu girişimi, sosyal medyada en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.