Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı

Şarkıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki kadar ailesi de sık sık gündem oluyor. Tilki'nin annesi Havva Öztel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

"BİR TEK KADIN DEĞİLİM, ÇOK VAR BENDE"

Havva Öztel, son olarak neredeyse kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı krem rengi elbisesiyle pozlar verdi. Instagram 100 bin takipçisi bulunan Öztel, pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, paylaşımına da şu notu düştü: "E gün bitti. Gece oldu. Umut yine yarına kaldı... Bir tek kadın değilim ben, çok var bende... Ha ince belli bardağa konan demli bir çay, ha bir dem kadehte... Her zerremde dem var benim, her yaşanmışlığımda bir tat ve elimden alınan, hiç göremeyeceğim bir gömleğin kokusu. Demin sohbeti var hem, şerefine içilen dostları, sağlığına içilen büyükleri... Hikayelerim var her sonu bir başlangıç olan, belki de sizin virgülünüzden yakalayacak kadar sizden."

Havva Öztel'in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına "Çok güzelsin", "Kızlarına taş çıkartırsın" ve "Size her tarz yakışıyor" yorumları yapıldı.

İşte Havva Öztel'in pozları...