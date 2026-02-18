Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı - Son Dakika
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

18.02.2026 18:13
Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini başlattı. Öztel'in kısa sürede 29 aboneye ulaşması dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya platformu Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen Öztel, bu adımıyla dijital içerik üreticiliğinde yeni bir döneme geçti.

29 ABONEYE ULAŞTI

Sistemi devreye sokar sokmaz yoğun ilgiyle karşılaşan Öztel, kısa sürede 29 aboneye ulaştı. Özel paylaşımlarını sadece aylık ücret ödeyen kısıtlı bir kitleye açan Havva Öztel'in bu hamlesi, magazin dünyasında "sosyal medyayı kazanca dönüştürme" stratejisi olarak yorumlandı.

Aleyna Tilki, Sosyal Medya, Havva Öztel, Instagram, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Şaban Ergun Şaban Ergun:
    Çokta şaşırmadık. Kızı ayrı teşhirci annesi ayrı. 86 3 Yanıtla
    Erdoğan null Erdoğan null:
    böyle kurdun böyle kuyruğu olur 60 0
    220198 220198:
    tam milf 33 2
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    oda yapsın onun neyi eksik oranı buranı göster 1 saat çalış 1 aylık maaş al askeri ücretlide sabah 8 akşam 8 çalışsın sonrada başkasından borç istesin 46 2 Yanıtla
  • Kadir Ari Kadir Ari:
    analı kızlı çay içseydik kendileriyle 17 2 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    modern.. 2 0 Yanıtla
  • karabeyaz57 karabeyaz57:
    epstein mamayı kesince ne yapacaklarını şaşırdılar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
