Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti - Son Dakika
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Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

03.07.2023 11:06

Türk Sinemasına unutulmaz eserler bırakan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasının ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaparak onu özlemle anıyor. Ali Sunal, çocukken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak babasına olan sevgi ve saygısını dile getirdi.

Türk Sinemasına unutulmaz eserler bırakan Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 7'den 70'e herkesin kalbini fetheden usta isim sevenleri tarafından anılıyor.

BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Babasına olan sevgisini ve saygısını sürekli dile getiren Ali Sunal bugüne özel duygusal bir paylaşım yaptı. Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

"ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ"

Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti
Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti
Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti
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Kemal Sunal, Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti - Son Dakika


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