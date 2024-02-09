Ali Sürmeli'nin Instagram Hesabı Çalındı - Son Dakika
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Ali Sürmeli'nin Instagram Hesabı Çalındı

Ali Sürmeli\'nin Instagram Hesabı Çalındı

Ali Sürmeli daha önce sahte hesaplar yüzünden suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi ise ünlü oyuncunun Instagram hesabı çalındı. Sürmeli'nin sayfasından haber siteleri ve gazeteciler etiketlendiği paylaşımlar yapıldı. Menajerlik ajansı hesabının da çalındığı açıklandı.

09.02.2024 20:12  Güncelleme: 20:13
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Ali Sürmeli daha önce sahte sahte hesaplar yüzünden savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Usta oyuncunun şimdi de instagram hesabı çalıdı.

Sürmeli'nin sayfasından haber sitelerinin ve gazetecilerin etkiketlendiği paylaşımlar yapıldı. Ünlü oyuncunun menajerlik ajansı hesabının çalındığını açıkladı.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Ali Sürmeli'nin Instagram Hesabı Çalındı - Son Dakika
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