Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Son Dakika
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Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı

10.05.2022 14:26

Alice Müzikali ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönlünce eğlendiği geceden çekilen video gündem oldu. Alice Müzikali setinde eğlendiği esnada kalça dansı yapan Sarıkaya, beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzun süredir Alice Müzikali'nde olan ve aynı zamanda Şahmeran adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

KALÇA DANSI YAPTI

Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı

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Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla tanınan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü. Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına"Harika parça" yorumunu yapmıştı.

Eğlenirken kendinden geçen Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı
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Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali, Şeyma Subaşı, Şahmeran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Son Dakika
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