Uzun süredir Alice Müzikali'nde olan ve aynı zamanda Şahmeran adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.
Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla tanınan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü. Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına"Harika parça" yorumunu yapmıştı.
Son Dakika › Magazin › Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Son Dakika