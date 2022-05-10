Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı - Son Dakika

Uzun süredir Alice Müzikali'nde olan ve aynı zamanda Şahmeran adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya, aralarında ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

KALÇA DANSI YAPTI

Sadece göğüslerini kapattığı siyah uzun kollu bluzu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla sette dans etti. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansı yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESKİ SEVGİLİSİ SERENAY'I YAKIN MARKAJA ALDI

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla tanınan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü. Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına"Harika parça" yorumunu yapmıştı.