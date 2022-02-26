Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım - Son Dakika
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Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım

26.02.2022 14:51
Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin barıştığı iddia edilmişti. Buse Varol'un son paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşımla boşanmayacaklarını duyurdu.

BUZLAR ERİDİ

Çocuklarıyla oyuncak bir arabaya binen ve ve bu anlardan bir kareyi ayna selfiesi yapan Varol, Instagram hikayesinde de paylaştı. Paylaşımına 'hiç gerek yoktu canım' yazıp eşi Alişan'ı da etiketleyen Varol'un bu paylaşımına Alişan da hikayesinde yer verdi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım
Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım
Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım
Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım

YORUMLAR
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Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'dan Boşanacağı Konuşulan Buse Varol'dan Flaş Paylaşım - Son Dakika


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