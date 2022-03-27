Alişan'dan Duygusal Açıklama: "benim İçin Yaz Mevsimleri Yaz Gibi Olmayacak" - Son Dakika
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Alişan'dan Duygusal Açıklama: "benim İçin Yaz Mevsimleri Yaz Gibi Olmayacak"

27.03.2022 11:04
Alişan'dan Duygusal Açıklama: "benim İçin Yaz Mevsimleri Yaz Gibi Olmayacak"

İzmir'in yeni eğlence mekanlarından Hovarda İzmir'de sahne alan Alişan, sahne sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İzmir'in yeni eğlence mekanlarından Hovarda İzmir'de sahne alan Alişan, İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı. "Uzun zaman oldu İzmir'e gelmeyeli. İzmir benim için çok önemli. Var ya şarkımı bulduğum yerdir. Son İzmir Fuarı'na katılacaktık. 99 depremi oldu. Bir daha da zaten fuar olmadı" diyen Alişan, İzmir'in kendisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan "Yaz için planlarınız var mı?" sorusuna "Tabi ki yazın yeni şarkım çıkacak. Birçok konser vereceğim ama bu yaz benim için hiç kolay geçmeyecek. Geçen sene bütün yaz hastanedeydik sonra kardeşim vefat etti. Yaz mevsimleri bundan sonra benim için çok yaz gibi olmayacak artık" yanıtını verdi. Alişan kardeşi için bir vakıf kurduğunu ve yaz sonu faaliyetlere başlayacağını da belirtti.

Burak, Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Çocuklarınızın ileride hangi mesleği seçmesini istersiniz, sorusuna da "Çocuklarım ne iş yapmak isterlerse desteklerim. Burak futbolcu olmak istiyor. Ne olmak istiyorsun diye sorunca "Fenerbahçe'de futbolcu olmak istiyorum" diyor yanıtını verdi. alişan Eşiyle hakkında çıkan olumsuz haberlerle ilgili de "İşinde başarılıysan değil başarısızsan haber yapılıyor. Aile hayatında da her şey güzel giderken değil olumsuzken insanların ilgisini çekiyor" dedi.
Alişan'dan Duygusal Açıklama: "benim İçin Yaz Mevsimleri Yaz Gibi Olmayacak"

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Fenerbahçe, Alişan, İzmir, Fuar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'dan Duygusal Açıklama: "benim İçin Yaz Mevsimleri Yaz Gibi Olmayacak" - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alişan'dan Duygusal Açıklama: "benim İçin Yaz Mevsimleri Yaz Gibi Olmayacak" - Son Dakika
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