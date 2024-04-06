Alişan, Çocukları İçin Bir Köpek Sahiplendi

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Çocukları Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemeyen Alişan, geçtiğimiz gün Asil Yavrular çiftliğinden, bir Poodle ırk köpek sahiplendi.

Alişan, "Çocuklar çok istiyordu, onların hayvan sevgisinden uzak kalmasını istemedim. Eliz'le Burak üzerine titriyor. İsmini onlar koydu 'Kaju' oldu.

Köpek korkum da eskisi kadar kalmadı ama, yine de büyük köpeklerden korkuyorum" dedi.