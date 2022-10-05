Alişan... HİLMİ TOPALOĞLU'NUN MEZZARINI YAPTIRMASINA SERT ELEŞTİRİ! - Son Dakika
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Alişan... HİLMİ TOPALOĞLU'NUN MEZZARINI YAPTIRMASINA SERT ELEŞTİRİ!

05.10.2022 18:37
Alişan... HİLMİ TOPALOĞLU'NUN MEZZARINI YAPTIRMASINA SERT ELEŞTİRİ!

Seren Serengil, Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü açıklarken Prestij Meselesi'ni çeken Mahsun Kırmızıgül ve ekibine de sitem ederek "Hepiniz utanın" dedi. Serengil mezarlığın bakımını Alişan'ın yaptırdığını söyleyince Arto ise Alişan hakkında şoke eden ifadeler kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi birçok habere ve programa konu olmaya devam ediyor.

3 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen film ile ilgili Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü açıklayan ünlü isim mezarın Alişan tarafından yaptırıldığı bilgisini de paylaştı.

Bunu duyan ünlü yorumcu Arto canlı yayında ünlü şarkıcı Alişan'ı yerden yere vurdu.

" Hilmi Topaloğlu'nun mezarı viraneye dönmüş durumda"

Seren Serengil canlı yayında Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetme öyküsünü konu alan Prestij Meselesi filmi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Serengil Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü, çöktüğünü ve bakımsız olduğunu söyledi.

" Siz hala adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz"

Mahsun Kırmızıgül ve Prestij Meselesi filmi ekibine tepki gösteren güzel sunucu Seren Serengil açıklamasının devamında;

"Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş...

Siz hala adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor" ifadelerini kullandı.

Arto canlı yayında Alişan'ı yerden yere vurdu

Hilmi Topaloğlu'nun mezarının hiç iyi durumda olmadığını ve şarkıcı Alişan'ın mezarı yaptırdığı bilgisini paylaşan Serengil'in ardından ünlü yorumcu Arto yine adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Arto açıklamasında, "Alişan da şimdi bu prestij müzik çıkmıştır, o anda gitmiştir.

Kesin, mahsus biliyordur oranın bakımsız olduğunu. Onu orada birlikte örtüştürüp kendine kredi.

10 yıldır yaptırsaydı o zaman bugün mü aklına geldi o mezarı yaptırmak" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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Kaynak: Magazinkolik

Mahsun Kırmızıgül, Seren Serengil, Alişan, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan... HİLMİ TOPALOĞLU'NUN MEZZARINI YAPTIRMASINA SERT ELEŞTİRİ! - Son Dakika

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