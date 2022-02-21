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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak? - Son Dakika

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?

21.02.2022 13:48

TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu'ya haber gönderebilecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan'ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan'ın boynuna dayamıştı. Bozan'ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?

Alparslan, Emir Bozan'ı öldürüp armatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay'ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca'nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?

Akınay, oğlu Alpagut'u görecek mi? Karaca, Akça'nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay'a gösterebilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu'ya haber gönderebilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?

Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?

Diyojen'in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen'e ne söyleyecekler.

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak? - Son Dakika Magazin


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