Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak

Son olarak Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit gibi isimlerle birlikte rol aldığı Son Yaz isimli yapımda yer alan Alperen Duymaz dijital dizi ile ekranlara dönüyor.
Erkek Severse dizisinde Kenan karakterine hayat veren başarılı oyuncunun, mükemmel erkek figürüyle izleyici karşısına çıkacak. Online alışveriş sitesinin sahibi olacak Kenan karakteri izleyici için tam ters köşe bir karakter.
Alperen Duymaz (Kenan)
Büşra Develi (Zeynep)
Yasemin Allen (Yelda)
Tolga Güleç (Oktay)
Görkem Sevindik (Hakan)
Yağız Can Konyalı (Cenk)
Aslı Sümen (Ezgi)
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