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Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak - Son Dakika

Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak

17.11.2021 11:19
Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak

Rol aldığı dizilerdeki performansı ile dikkat çeken Alperen Duymaz, dijital platformda yayınlanacak Erkek Severse dizisi için önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Son olarak Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit gibi isimlerle birlikte rol aldığı Son Yaz isimli yapımda yer alan Alperen Duymaz dijital dizi ile ekranlara dönüyor.

ALPEREN DURMAZ'DAN ŞAŞIRTAN ROL

Erkek Severse dizisinde Kenan karakterine hayat veren başarılı oyuncunun, mükemmel erkek figürüyle izleyici karşısına çıkacak. Online alışveriş sitesinin sahibi olacak Kenan karakteri izleyici için tam ters köşe bir karakter.

Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak

ERKEK SEVERSE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Alperen Duymaz (Kenan)

Büşra Develi (Zeynep)

Yasemin Allen (Yelda)

Tolga Güleç (Oktay)

Görkem Sevindik (Hakan)

Yağız Can Konyalı (Cenk)

Aslı Sümen (Ezgi)

Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak
Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak
Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak

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Son Dakika Magazin Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak - Son Dakika Magazin


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