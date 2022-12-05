Senarist Sema Ergenekon ödül konuşmasında hem eşi Uğur Aslan'ı ağlattı hem de kendisi ağladı - Son Dakika
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Senarist Sema Ergenekon ödül konuşmasında hem eşi Uğur Aslan'ı ağlattı hem de kendisi ağladı

05.12.2022 09:28

Dün düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın En İyi Senarist Ödülü, Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon'un oldu. Ödülünü alırken yıllar önce yendiği kanserden bahseden Ergenekon'un sözleri Yargı dizisinin başrol oyuncusu eşi Uğur Aslan'ı duygulandırdı. Ödülü alacağı esnada çocuklarını karşısında gören başarılı senaristi gözyaşlarına engel olamadı.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, dün akşam muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yargı dizisi ise gecede adeta ödülleri topladı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ise sahnede duygusal anlar yaşadı.

YARGI'YA 5 ÖDÜL BİRDEN

Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Kaan Urgancıoğlu'na "En İyi Dizi Ödülü" Yargı'ya "En İyi Yönetmen Ödülü" Ali Bilgin'e "En İyi Senaryo Ödülü" ise dizinin senaristi Sema Ergenekon'un oldu.

EŞİNİ İZLERKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ödülünü almak için sahneye çıkan Sema Ergenekon "2014 yılında Karadayı dizisiyle yine bu sahnede aynı ödülü alırken meme kanseri tedavimin 2. kürünü yeni almıştım. Buruk bir sevinç, korku ve endişe vardı. Kafamda da saç yoktu ve saçlarım peruktu. Şimdi yeniden karşınızdayım ve saçlarım kendi saçlarım. İnsan bir şeye inandığı ve tutunduğu sürece var. İşine, aşkına, çocuğuna... Ama en çok da kendine tutunduğu sürece. Bu hastalıkla mücadele eden kadınlara şunu söylemek istiyorum; geçiyor, geçecek" dedi. Eşinin sözleri karşısında duygularına hakim olamayan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Uğur Aslan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Sema Ergenekon konuşmasında hem eşi Uğur Aslan'ı ağlattı hem de kendisi ağladı

ÇOCUKLARINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ödülünü 3 çocuğunun elinden alan Sema Ergenekon, karşısında çocuklarını görünce şaşkına uğradı. "Hayatımın şokunu yaşadım, kimse de belli etmedi" diyen Ergenekon, gözyaşlarına boğuldu.

Sema Ergenekon konuşmasında hem eşi Uğur Aslan'ı ağlattı hem de kendisi ağladı
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04 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı 04 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı

Sema Ergenekon, Uğur Aslan, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Senarist Sema Ergenekon ödül konuşmasında hem eşi Uğur Aslan'ı ağlattı hem de kendisi ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senarist Sema Ergenekon ödül konuşmasında hem eşi Uğur Aslan'ı ağlattı hem de kendisi ağladı - Son Dakika
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