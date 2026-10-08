\'Altın yenge\' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı

"A.B.İ." dizisinde hayat verdiği "Altın Yenge" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Toprak Sağlam, verdiği 32 kiloyla dikkatleri üzerine çekti. Zayıflama sürecine dair merak edilenleri açıklayan Sağlam, bu fiziksel değişimin tıbbi müdahalelerle değil, tamamen doğal yöntemler ve istikrarla gerçekleştiğini belirtti.

"İĞNE VEYA İLAÇ KULLANMADIM, SIRRIM DİSİPLİN"

Kilo verme yöntemine ilişkin detayları paylaşan ünlü oyuncu, son dönemde popülerleşen zayıflama ilaçlarına veya iğnelerine başvurmadığının altını çizdi. Yaklaşık iki yıl süren bir maratonun ardından mevcut formuna kavuştuğunu ifade eden Sağlam, sürecini şu sözlerle özetledi:

"Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü."