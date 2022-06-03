Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı - Son Dakika
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Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı

03.06.2022 12:51

Johnny Deep ile olan hakaret davasını kaybeden ve 15 milyon tazminat ödemesine karar verilen Amber Heard'ün mal varlığı merak edildi. Aquaman filmlerinden toplamda 3 milyon kazanan oyuncu, California'daki lüks bir evde oturuyor fakat tapu başka bir isim üzerine yapılmış.

Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Eski eşine yüklü miktarda tazminat ödeyecek olan Heard'ün mal varlığı da merak konusu oldu.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Jüri bunun yanı sıra Heard'ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Amber Heard'ün mal varlığı merak konusu oldu

FİLMLERDEN ALDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI

Amber Heard, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine 'Aquaman' için 1 milyon dolar ve 'Aquaman ve Kayıp Krallık' için 2 milyon dolar ödendiğini doğruladı.

KAZANÇLARININ BİR KISMINA EL KONULABİLİR

Aktris ödeme yükümlülüğünü yerine getiremezse ve Heard'ün gerekli kazanç potansiyeline sahip olduğu tespit edilirse, mahkeme ünlü ismin ücretinin bir kısmına el koyabilir.

Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Amber Heard'ün mal varlığı merak konusu oldu

OTURDUĞU EVİN TAPUSU KENDİSİNE AİT DEĞİL

Amber Heard, duruşmada Los Angeles'ın yaklaşık 120 mil doğusunda, California'nın Yucca Vadisi'ndeki mütevazı bir evde yaşadığını söyledi. Ancak bahsedilen evin tapusunun Heard'e ait olmadığı öğrenildi. Tapunun gizemli sahibi, evi 2019'da 570 bin dolara satın aldı. 2015 yılında inşa edilen özel evde üç arabalık bir garaj ve yaklaşık 2.500 fit kare yaşam alanı bulunuyor. Üç yatak odası olan ev altı dönümlük bir arazi üzerine kurulu.

Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
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Son Dakika Magazin Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı - Son Dakika


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