Son olarak Star TV'de yayınlanan Sana Söz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı yaşayan oyuncu, ameliyat oldu.
Başarılı bir operasyon geçiren Petekkaya, sağlık durumu hakkında Posta'ya konuştu. Durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, şunları söyledi: "Uzun yıllardır çektiğim böbrek rahatsızlığı sonucu ameliyat oldum. Ameliyatımı Doktor Rasim Güzel gerçekleştirdi. Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı. Böbreğime stent takıldı."
"Bugün hastaneden taburcu olacağım. Zaten uzun yıllardır çektiğim bir sağlık sorunuydu. Ameliyat olarak bu sağlık sorununu geride bıraktım."
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Son Dakika › Magazin › Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı - Son Dakika Magazin