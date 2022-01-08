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Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi - Son Dakika

Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi

08.01.2022 12:07
Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi

Dünyaca ünlü besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol'un tasarımı ve bestelerini yaptığı "Othello Sarayda" isimli operayı, beyaz perdeye aynı isimle taşıyan filmin gösterimi, Amerika'nın ardından ilk kez Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol'un tasarımı ve bestelerini yaptığı "Othello Sarayda" isimli operayı, beyaz perdeye aynı isimle taşıyan filmin gösterimi, Amerika'nın ardından ilk kez Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Özellikle yurt dışında elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği müzik insanlarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan dünyaca ünlü besteci ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde, Türkiye'ye bir ilki daha yaşattı. Babası, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol'un enstrüman koleksiyonunu Nilüfer Belediyesi'ne bağışlanması ile kurulan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde düzenlenen etkinliklere de destek veren besteci, bu defa da farklı bir film projesi ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Akademik kariyerini ABD'de sürdüren Sanlıkol, tasarımı ve besteleri kendisine ait olan "Othello Sarayda" isimli operayı, beyaz perdeye aynı isimle yansıtan filmin, Amerika'nın ardından ilk kez Türkiye'de gösterilmesini, Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ile sağladı.

Sanlıkol, 2015 yılından bu yana Amerika'da 25 defa sahnelenen operanın, Nick Papps'ın yönetmenliğinde bir prodüksiyon haline getirilmesiyle oluşturulan filmin gösterimi öncesinde "Othello Sarayda" eserinin sahne, beyaz perdeye aktarımı süreci ve konusu hakkında bilgi verdi. "Othello Sarayda"yı Shakespeare'in eserinden yola çıkıp, Reşad Ekrem Koçu'yu okuyarak tanıdığı harem ağası olan Sümbül Ağa'yı işleyerek oluşturduğunu söyleyen Sanlıkol, "Bir kahvehane operası olarak adlandırabileceğimiz ve Amerika'da büyük opera salonlarının dışında bazen pratik olarak kiliselerde bile sahnelediğimiz eserin hikayesi 17. Yüzyıl'da İstanbul'da bir kahvehanede geçiyor. Hayali isimli bir karakter, meddah tarzında, harem ağası Sümbül'ün trajedisini izleyiciye İngilizce olarak aktarırken ana karakterler Türkçe ve İtalyanca olarak operayı seslendiriyorlar. Sahnedeki müzisyenlerin oda orkestrası, Türk müziği saz ve ezgileriyle, erken batı müziği çalgıları ve vokallerinin bir arada harmanlaması ile izleyiciye aktaran bu eser; aslında karagöz, ortaoyunu ve operayı iç içe geçmiş bir şekilde vücut buluyor" dedi.

Film gösteriminin ardından Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, eser hakkında müzikseverlerin sorularını cevapladı. Film gösterimine katılan, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da ünlü müzik insanını, müzik dünyasına katkıları ve kazandırdığı eserler nedeniyle tebrik etti. - BURSA

Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi
Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi

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Amerika Birleşik Devletleri, nilüfer belediyesi, Othello, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi - Son Dakika Magazin


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