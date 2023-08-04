Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı - Son Dakika
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Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı

04.08.2023 15:47

Kendisini 'Wall Street'in Timsahı' olarak tanımlayan ve Amerikalı bir rapçi imajı çizen Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı. Morgan, polisten kaçmak için rapçi ve teknoloji girişimcisi kılığına girdi.

Kendisini " Wall Street'in Timsahı" diye tanımlayan ve Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı. Heather Morgan, polisten kaçmak için bir rapçi ve teknoloji girişimcisi gibi davrandı.

PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYORLAR

Amerikalı rap şarkıcısıHeather Morgan (31) ve Ilya "Dutch" Lichtenstein (34), 2016 yılında Bitfinex borsasının hacklendiği sırada, Bitcoin üzerinden 4.5 milyar dolarlık bir kripto para servetini aklamakla suçlanıyor.

Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı

HACKER SALDIRISI SONRASINDA ORTAYA ÇIKTI

New York'taki Wall Street'te yaşayançift, iddiaya göre kripto para borsasına yapılan bir hacker saldırısı sonrasında 119,754 Bitcoin'i, Rusya ve ABD çifte vatandaşı olan kocanın kontrolündeki dijital bir cüzdana aktardı. Hırsızlık sırasında 119,754 Bitcoin, yaklaşık 71 milyon dolar değerindeydi ve yıllar içinde kripto para değerinin artmasıyla şu anda 4.5 milyar doları buluyor. Federal yetkililer, çalınan Bitcoin'in yaklaşık 94,000'ini, tahmini değeri 3.6 milyar dolar olan bir miktarı kurtarmayı başardı.

Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı

PARALARI HAK SAHİPLERİNE VERECEKLER

Yetkililere göre hükümet, çalınan paraları hak sahiplerine iade etmeye çalışacak. Çift, Salı sabahı Manhattan'da gözaltına alındı. Lichtenstein takip edilebilir GPS ile 5 milyon dolarlık bir teminatla serbest bırakılırken, Morgan aynı hükümle ancak 3 milyon dolarlık bir teminatla serbest bırakıldı.

Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı
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Son Dakika Magazin Amerikalı rapçi Heather Morgan, 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı - Son Dakika


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