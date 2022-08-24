MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu

24.08.2022 09:18

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk takım oyunu oynandı. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı yarışmada, oyunu kaybeden kırmızı takımdan Fatma Nur ve Kaan ilk eleme adayları oldu. İlk haftadan potaya giren Fatma Nur ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen 49. bölümünde ise ilk takım oyunu oynandı. Serpilay ve Yağız'ın kaptanlık yaptığı ilk oyunda yarışmacılar kazanmak için büyük çaba sarf etti.

MAVİ TAKIM KAZANDI

Masterchef'te ilk takım oyununda yarışmacılar İç Anadolu bölgesi yemeklerinden bamya çorbası, batırık, elma dolması, keşkek, Ankara tava ve nevzine yaptı. Masterchef'te ilk takım oyununu Mavi takım kazandı.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu

İLK DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

İlk oyunu kaybeden kırmızı takım ise dokunulmazlık oyunu oynadı. Mehmet şefin tatlısını birebir yapmaya çalışan yarışmacılar birbiriyle yarıştı. Birkaç yarışmacının tabaklarını yetiştiremediği oyunda kazanan isim Ayaz oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu

ELEME ADAYI OLUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dokunulmazlığın sahibi olan Ayaz, ilk eleme adayı olarak Fatma Nur'un ismini verdi. İlk haftadan potaya giren Fatma Nur ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kırmızı takımda yapılan oylamada ise en çok adı yazılarak ikinci eleme adayı seçilen isim Kaan oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu
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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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