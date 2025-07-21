Angelina Jolie kızı Shiloh, arabada kız arkadaşı ile öpüşürken görüntülendi

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 19 yaşındaki kızı Shiloh Jolie, sevgilisi olduğu iddia edilen dansçı Keoni Rose ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Çiftin bir süredir birlikte yaşadığı ve Los Angeles'ta ortak bir dairede kaldıkları öğrenildi.

İkilinin, geçtiğimiz Cumartesi günü Kaliforniya'daki Studio City bölgesinde bir otomobilde samimi şekilde görüntülenmesi dikkat çekti. Shiloh'un her zamanki gibi kırmızı kapüşonlu üstüyle rahat bir tarzda olduğu görüldü. Görüntülerde, çiftin arabada yakınlaştığı ve romantik anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Shiloh ve Keoni, geçtiğimiz haftalarda Isabel Marant mağazasında alışveriş yaparken de görüntülenmişti. Bu buluşmadan kısa süre önce, Shiloh'un Fransız moda markasının lansman etkinliğinde Keoni ve Tako Suzuki için hazırladığı koreografi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Shiloh bu etkinlikte "Shi" sahne adını da ilk kez kullanmıştı.

Keoni Rose'un, bu hafta sonu Seattle'daki bir dans gösterisinde sahne alacağı ve yaz sonunda İskoçya'daki Edinburgh Fringe Festivali'nde sahneye çıkacağı belirtildi.

Shiloh'un annesi Angelina Jolie, daha önce çocuklarının mahremiyetine önem verdiklerini ve şu an hiçbirinin kameraların önünde olmak istemediğini söylemişti. Özellikle Shiloh'un oldukça özel bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma süreci yıllar önce tamamlanmış olsa da çiftin Fransa'daki Château Miraval adlı milyon dolarlık şarap bağları üzerindeki hukuki mücadelesi hâlâ devam ediyor.

Shiloh'un yanı sıra kardeşleri Zahara ve Vivienne de babalarının soyadını bırakırken, ailenin büyük çoğunluğunun Brad Pitt ile bağlarını kopardığı görülüyor.