Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu

Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Angelina Jolie, geçtiğimiz gün tam adı Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan kızıyla 2021 Eurovision'da İtalya'ya birincilik getirten Måneskin grubunun konserinde görüntülendi.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Baba Brad Pitt'e olan benzerliğiyle sıkça adından söz ettiren Shiloh, konserde annesiyle birlikte şarkıya eşlik etti. Kendisini bir ara şarkının ritmine kaptıran 47 yaşında Jolie, yerinde zıplayarak dans etti. Anne ve kızın konserde çekilen samimi anları ise sosyal medyada viral olan ve kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

DANS VİDEOSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dünyaca ünlü çiftin kızı Shiloh, geçtiğimiz haftalarda da dans ettiği anlarla gündeme gelmişti. Shiloh'nun dans eğitmeni Hamilton Evans, genç kızın arkadaşlarıyla birlikte dans ederken çektiği bir videosunu Youtube kanalında paylaşmıştı.