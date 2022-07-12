Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu - Son Dakika
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Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu

12.07.2022 13:00

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, Brad Pitt ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Shiloh ile Eurovision 2021'de birinci olan Måneskin grubunun konserine gitti. Anne ve kızın konserde şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Angelina Jolie, geçtiğimiz gün tam adı Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan kızıyla 2021 Eurovision'da İtalya'ya birincilik getirten Måneskin grubunun konserinde görüntülendi.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Baba Brad Pitt'e olan benzerliğiyle sıkça adından söz ettiren Shiloh, konserde annesiyle birlikte şarkıya eşlik etti. Kendisini bir ara şarkının ritmine kaptıran 47 yaşında Jolie, yerinde zıplayarak dans etti. Anne ve kızın konserde çekilen samimi anları ise sosyal medyada viral olan ve kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konsere gitti

DANS VİDEOSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dünyaca ünlü çiftin kızı Shiloh, geçtiğimiz haftalarda da dans ettiği anlarla gündeme gelmişti. Shiloh'nun dans eğitmeni Hamilton Evans, genç kızın arkadaşlarıyla birlikte dans ederken çektiği bir videosunu Youtube kanalında paylaşmıştı.

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Son Dakika Magazin Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu - Son Dakika


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13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
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SON DAKİKA: Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu - Son Dakika
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