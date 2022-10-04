Ankara'da müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Ankara'da müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı

04.10.2022 12:55

Ankara'da bir mekanda sahne alan müzisyen Onur Şener'i istek parça tartışması sonrasında öldürülen 3 kişi tutuklandı. Katil zanlılarının, yıllar önce birlikte şarkı söyledikleri görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'daki bir eğlence mekanında bir bakanlıkta çalışan iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi.

Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇU BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pap' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti.

Onur Şener'in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı

3 ZANLI TUTUKLANDI

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken yanlarındaki iki kadın "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KATİL ZANLILARIN ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Onur Şener'i öldüren katil zanlıları elektrik mühendisi Semih Soyalp ve iş müfettişi Ali Gündüz'ün Youtube'ta 15 yıl önce paylaştıkları video ortaya çıktı. Videoda iki katil zanlısı, arkadaşlarıyla birlikte saz ve gitar çalarak müzik yapıyor.

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Son Dakika Magazin Ankara'da müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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