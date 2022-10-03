Onur Şener Cinayeti Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! - Son Dakika
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Onur Şener Cinayeti Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

03.10.2022 12:22
Onur Şener Cinayeti Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen müzisyen Onur Şener ile mekanda tartıştı. A.G., S.S. ve İ.K., Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Onur Şener cinayetinin detayları ortaya çıktı. Şener'in katilleri bakın kimmiş...

Ankara'da, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında kan donduran bir olay meydana geldi.

Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu.

Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi.

SÖZLÜ TARTIŞMA BAŞLADI

Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp edip yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

KATİLLER BAKIN KİM ÇIKTI!

Haluk Levent de ölüm haberinin ardından Onur Şener'in görüntülerini paylaşarak üzüntüsünü aktardı. Levent paylaşımında, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." dedi.

Haluk Levent daha sonraki paylaşımlarında, "Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur'un yüzünü bardaklarla parçalamışlar" dedi.

Şüphelilerin isimlerini de açıklayan Levent, "ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş Semih S. TAİ'de mühendis" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Onur Şener Cinayeti Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! - Son Dakika

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