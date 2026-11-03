Anne Yarısı izleyicilerine kötü haber! Bu akşam yayınlanmayacak

NOW TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Anne Yarısı dizisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrollerini Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı yapımın 3 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Dizinin takipçileri yeni bölümü beklerken kanalın yayın planında değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.

GALATASARAY MAÇI YAYIN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaşacağı akşamda televizyon kanallarının yayın planları da değişti. TRT 1'de saat 20.45'te başlayacak karşılaşma nedeniyle özel kanalların bazı dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldığı belirtildi.

Bu karardan etkilenen yapımlar arasında Anne Yarısı da yer aldı. Dizinin yeni bölümü yerine saat 20.00'de tekrar bölümünün yayınlanacağı öğrenildi.

REKLAM KRİZİ DE ETKİLİ OLDU

Televizyon sektöründe son dönemde yaşanan reklam gelirlerindeki düşüşün de yayın kararında etkili olduğu öne sürüldü. Kanalların özellikle yüksek izlenme oranlarına ulaşması beklenen futbol karşılaşmalarının olduğu akşamlarda yeni bölüm yayınlamaktan kaçındığı belirtildi.

Anne Yarısı'nın yeni bölümüne ilişkin daha önce yapılan tanıtım paylaşımlarının kaldırılması da dikkat çekti.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ertelenen 7. bölümünün 10 Kasım Salı akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak yeni yayın tarihiyle ilgili kanaldan henüz resmi açıklama yapılmadı.