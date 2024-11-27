Annesi ilk kez açıkladı! İşte Tatlıses'in torunlarının hastalığı - Son Dakika
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Annesi ilk kez açıkladı! İşte Tatlıses'in torunlarının hastalığı

Annesi ilk kez açıkladı! İşte Tatlıses\'in torunlarının hastalığı

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinde gözyaşı kanalı tıkanıklığı olduğunu belirterek ''İnşallah geçecek'' ifadelerini kullandı.

27.11.2024 17:03
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Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğluna kavuşmuştu. Ünlü çift ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti. Şimdilerde tüm vaktini ikizlerine ayıran Şefkatli, Instagram hesabından ilk kez bebeklerinin rahatsızlığını açıkladı.

"GÖZYAŞI KANALI TIKANIKLIĞIMIZ VAR"

Şefkatli, yaptığı açıklamada "Hep soruyorsunuz 'gözler niye yaşlı?' diye. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var, inşallah geçecek" ifadelerine yer verdi.

Annesi ilk kez açıkladı! İşte Tatlıses'in torunlarının hastalığı

"ÇİRKİN" YORUMUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yasemin Şefkatli geçen günlerde bebekleri için "Ay bu çocuklar çirkin" yorumunu yapan bir takipçisine "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." sözleriyle tepki göstermişti.

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesi ilk kez açıkladı! İşte Tatlıses'in torunlarının hastalığı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vatandaş Rıza:
    aman ne uzulduk 0 0 Yanıtla
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