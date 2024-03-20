49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de apar topar nikah masasına oturdu. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Gündeş'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ebru Gündeş hakkında çıkan hamilelik iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Çıkan haberlerin ardından araştırma yaptık, herkese sorup soruşturduk ve hamile değil. 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bu şartlarda şarkıcının haziran ya da temmuz ayında doğum yapması gerekiyor. Konser takvimine baktığımızda haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı her gün dolayı. Hamile olsaydı takvimi böyle olmazdı çünkü anlaşmaları yeni imzalamış" ifadelerini kullandı.
Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adını verdikleri bir kızı olan Ebru Gündeş ise hakkındaki hamilelik iddiasına sessiz kaldı.
Son Dakika › Magazin › Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi? Söylentiler asılsız çıktı - Son Dakika
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