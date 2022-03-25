Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı - Son Dakika

Basın mensuplarıyla konuşan Amine Gülşe, "Bugün kız-kıza vakit geçirmek istedik. Eda'yı büyütüyoruz. 2 yaşına girdi" dedi.

"KIZIMIZ MESUT'A BENZİYOR"

Gülşe, "Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana benzemesini isterdim ama kader. Eda konuşmaya başladığında ilk olarak 'baba' demişti" ifadelerini kullandı.

"SETLERE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Şu an ev dekorasyonuyla ilgili bir projem var. Senaryosu iyi olan bir iş olursa setlere dönmeyi düşünürüm. Ama şimdilik düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıllarda '5 çocuk istiyorum' açıklamasında bulunan Gülşe'ye bu çıkışı hatırlatıldı. Güzel oyuncu, "Allah kısmet ederse tabii olur. Şu an Eda ile mutluyuz." dedi.

Öte yandan Amine Gülşe'nin 20 milyon TL değerindeki aracı çevredekilerin dikkatini çekti.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993'te Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır.

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'yi Miss World'de temsil etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. High School Of The Gothenburg Region mezunudur. 1.78 boyundadır.

AMİNE GÜLŞE EŞİ KİM?

Amine Gülşe ile Mesut Özil 6 Haziran 2019'da dünya evine girdiler. İkilinin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Gülşe, Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.