Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman\'dan Bülent Şakrak\'a göndermeli paylaşım

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Başarılı oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmış, aralarındaki yaş farkı eleştiri almıştı. Aniden ayrılan çiftten Kirman'ın bir paylaşımı eski sevgiliye gönderme olarak algılandı.

Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak, 2025'e girdiğimiz ilk saatlerde yeni bir aşka yelken açtığını "2025'e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla duyurmuştu. Sevgilisi Burcu Kirman da sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisi kondurmuştu.

22 YAŞ FARK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aralarında 22 yaş olan çift, sosyal medyada tepki çekerken kısa süre içinde Instagram hesaplarından fotoğraflarını kaldırdı.

Kirman, ayrılıktan günler sonra sosyal medya hesabından "Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim. Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet" ifadelerine yer verdi.

Bu sözler Bülent Şakrak'a gönderme olarak algılandı.