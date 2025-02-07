Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman'dan Bülent Şakrak'a göndermeli paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman'dan Bülent Şakrak'a göndermeli paylaşım

Geniş Video İzle

Bülent Şakrak ile kısa süreli bir aşk yaşayan Burcu Kirman'ın yaptığı bir paylaşım, Bülent Şakrak'a gönderme olarak yorumlandı.

07.02.2025 14:12  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmış, aralarındaki yaş farkı eleştiri almıştı. Aniden ayrılan çiftten Kirman'ın bir paylaşımı eski sevgiliye gönderme olarak algılandı.

Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak, 2025'e girdiğimiz ilk saatlerde yeni bir aşka yelken açtığını "2025'e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla duyurmuştu. Sevgilisi Burcu Kirman da sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisi kondurmuştu.

22 YAŞ FARK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aralarında 22 yaş olan çift, sosyal medyada tepki çekerken kısa süre içinde Instagram hesaplarından fotoğraflarını kaldırdı.

Kirman, ayrılıktan günler sonra sosyal medya hesabından "Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim. Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet" ifadelerine yer verdi.

Bu sözler Bülent Şakrak'a gönderme olarak algılandı.

Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman'dan Bülent Şakrak'a göndermeli paylaşım
Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman\'dan Bülent Şakrak\'a göndermeli paylaşım

Bülent Şakrak, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman'dan Bülent Şakrak'a göndermeli paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tony Montana:
    PARA ÇAĞIN EN BÜYÜK SORUNU SALİNCAKTAN SALINCAĞA BİNDİRİR İYİ BİLİRSİNİZ 22 1 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    aşk yaşamak ne demek? normal halk böyle birşey yapsa bir sürü isim takılır ama adı aşk yaşamak olmaz, bırakın bu ayakları ç.kmış geçmiş işte 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:13:30. #1.13#
SON DAKİKA: Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti... Burcu Kirman'dan Bülent Şakrak'a göndermeli paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.