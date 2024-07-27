Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu - Son Dakika
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Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu

Aras Bulut İynemli\'nin Deha\'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu

Show TV ekranlarında yayınlanacak Deha isimli dizide başrol oynayacak olan Aras Bulut İynemli'nin partneri değişti. İynemli'nin partneri için Devrim Özkan'la görüşülürken son anda Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.

27.07.2024 10:07
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Ay Yapım'ın Show TV için çekilecek olan Deha dizisinin pazar günü sete çıkması planlanıyor. Dizinin başrolleri için Aras Bulut İynemli ve Devrim Özkan ile anlaşıldı ancak son anda büyük değişiklik oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Umut Aral'ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran'a hayat verecek Aras Bulut İynemli'nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan'ın oynaması kararlaştırılmıştı. Ancak son anda rolün yeni sahibi Ahsen Eroğlu oldu. Dizi başlamadan kadrodan ayrılan Devrim Özkan, ilerleyen bölümlerde konuk oyuncu olarak dahil olabilir. Merakla beklenen dizinin ilk okuma provası ise dün yapıldı.

Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu

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Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu - Son Dakika
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