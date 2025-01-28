Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, \'Mehmet Emmi\' Şarkısına Klip Çekti

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Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, "Mehmet Emmi" adlı şarkısına buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde klip çekti.

Başkan Demir, şarkının klip çekimi için, bugünlerde en soğuk günlerini yaşayan Ardahan'ın buzla kaplı Çıldır Gölü'nü seçti.

Zorlu hava şartlarına rağmen uzun süre göl üzerinde çekimleri gerçekleştirilen "Mehmet Emmi" klip çekimlerinde, göl üzerinde atlı kızak ve buz kırılarak tutulan balık görüntüleri de yer aldı. - ARDAHAN