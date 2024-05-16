Arka Sokaklar\'a dönen Şevket Çoruh\'un Serenay Sarıkaya göndermesi

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Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar 18 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh bir dönem diziden ayrılıp yeni dizilerde rol almıştı.

Ancak bu macerası kısa süren Çoruh, yıllardır bir parçası olduğu Arka Sokaklar'a dönüş yaptı. Dizide Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Özan ile bir etkinliğe katılan Şevket Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi gündem oldu.

ŞEVKET ÇORUH'TAN GÜLDÜREN GÖNDERME

En son eğlendiğiniz sahne sorusuna Özgür Ozan, "Şevket'in poposuna şaplak attığım sahne var ya..." şeklinde cevap verdi.

Daha sonra Şevket Çoruh ise, "Yatak sahnemizi diyorsun. Özgür beyle bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan" dedi. Bu açıklamanın üzerinde seyirci kahkahaya boğuldu.