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Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı - Son Dakika

Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı

23.10.2021 17:42

Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da maaş krizi yaşanıyor. Set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı.

Yayınlamaya başladığı 31 Temmuz 2006 yılından bu yana her sezon reytinglere damga vuran Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi yaşanıyor. Yeni sezonda hiç ödeme alamayan çalışanlar, sete çıkmama kararı aldı.

SİGORTALARI YENİ YAPILDI

Medyaradar'ın özel haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı ortaya çıktı. 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları daha yeni bir tarihte, 20 Ekim'de yapıldı.

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SETE ÇIKMAMA KARARI ALDILAR

8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşanan bu mağduriyetin ardından sonunda bıçak kemiğe dayandı. Arka Sokaklar'ın Total grubunda yine birinci olduğu gün yani dün, ekip hak ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı.

OLAYLARIN ARDINDAN İLK ÖDEMELERİNİ ALACAKLAR

Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık alacakların üç hafta sonra yapılacağı açıklandı. Bu kararla birlikte reytinglerde zirveyi elden bırakmayan Arka Sokaklar, çalışanlarını adeta 3 hafta daha açlığa terk etti.

Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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