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Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor - Son Dakika

Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

04.11.2021 10:13

Uzun zamandır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Alp Korkmaz aynı kanalda yayınlanan Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddiası magazin gündeminde konuşulmakta.

Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizide geçtiğimiz günlerde bir veda yaşandı. Dizinin sevilen oyuncusu Alp Korkmaz, şehit düşerek kadrodan ayrıldı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Arka Sokaklar'ın 600. bölümünde gözünü kırpmadan teröristlerin operasyonunu sonlandırmak isteyen ekip, büyük bir hazırlık yaptı. Antalya Narkotik Şube ile ortak yapılan operasyon için Hüsnü, Emre ve Aslı görevlendirildi. Operasyon sırasında da Sniper'ı kullanan kişinin Ali olduğu söylendi. Çatışma sırasında peş peşe teröristleri vurarak ekibi koruyan Ali'ye bazuka ile saldırıldı. Ali de büyük patlamada şehit düşerek diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Korkmaz, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

SADAKATSİZ'E TRANSFER OLDU

Alp Korkmaz'ın yeni bir diziye dahil olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düştü. Korkmaz'ın Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Alp Korkmaz'ın Bahar ve Melih'in arasına girmeye çalışan Oğuzhan rolüne hayat vereceği iddia edildi.

BAHAR'IN ESKİ AŞKI OLACAK

Bahar'ın eski sevgilisi rolünde diziye dahil olacağı söylenilen Korkmaz'ın aynı zamanda Melih'in yurt dışında en yakın arkadaşı olacağı belirtildi. İddiaların ardından oyuncudan ve yapım ekibinden henüz net bir açıklama gelmedi.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Korkmaz, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Yiğitcan Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Şehit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor - Son Dakika Magazin


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