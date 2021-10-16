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Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı - Son Dakika

Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı

16.10.2021 12:34

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Semiha Yankı, yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını anlattı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" sözlerine yer verdi.

Armağan Çağlayan'ın sunumuyla YouTube'da yayınlanan Dur Bir Dinle'nin bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Semiha Yankı oldu. Yıllar önce abisini gözünün önünde kaybettiğini söyleyen Yankı, evinde uğradığı cinsel saldırıyı da tüm detaylarıyla anlattı.

"ABİMİN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BOYNU KIRILDI"

Yıllar önce sahnedeyken abisinin gözünde hayatını kaybettiğini söyleyen Semiha Yankı, "O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik. Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak. Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70'lerde. tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor" dedi.

İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçalarken feryadıma koştular

"EVİMDE İNŞAAT İŞÇİSİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Çengelköy'deki evinde bir inşaat işçisinin saldırısına uğradığını anlatan Yankı, şunları söyledi: "Çengelköy'deki evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım 8 sene psikoloğa gittim. Bu terastaki olayda ben Çengelköy'deki evime taşındım zaman karşıda inşaat var. Oradaki bir amela takmış bana kafayı. Evdeki çalışan kadın markete yolladım, bir sevgili bulmuş kadın gidiyor gelmiyor marketten. Gitse ve gelse bir şey yok. Cenk Koray'ı toprağa verdiğimiz gün ben evde terasta oturdum.

"ADAM ÜZERİMİ PARÇALARKEN FERYADA GELDİLER"

Kadını beklerken biri geldi arkadan. Seninle konuşmak istiyorum dedi kafa bir dünya. Ne istiyorsun filan dedim. 'Ben sana aşık oldum' dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık. Elimi balkonun ferfojesine taktım. Adam benim üzerimi parçalarken sesimin feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Geliyor bana doğru. Adam kafasına tekme atıyorlar beni bırakmıyor. O kadar uyuşmuş. Yapışmış bana benle beraber kalkıyor benle beraber iniyor. Sonra beni bir şekilde kurtardılar. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar."

"8 SENE PSİKOLOĞA GİTTİM"

"Nakıs teşebbüs olduğu için 3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben 8 sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm. Bana tecavüz edilmemesine rağmen uzun süre konuşamadım, çenem kitlendi. Tecavüz edilseydi kendimi öldürürdüm herhalde."

Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı

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Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı - Son Dakika
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