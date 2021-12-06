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Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı - Son Dakika

Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı

06.12.2021 13:07
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı

Son olarak 'Bizi Ayıran Çizgi' adlı dizide rol alan oyuncu Ozan Dolunay, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne sevgilisi Pelinay Yiğit ile katıldı. Çift, ilk kez birlikte görüntülenmiş oldu. İşte detaylar...

31 yaşındaki oyuncu Ozan Dolunay, bir süredir model Pelinay Yiğit ile aşk yaşıyor.

Ozan Dolunay, sevgilisiyle ilk kez bir etkinlikte görüntülendi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne sevgilisiyle el ele katılan Dolunay, "Çok mutluyuz, ilişkimiz güzel gidiyor" demekle yetindi.

"AŞK TANIMLANABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Ozan Dolunay, aşka bakışını şu sözlerle anlattı: "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı..."

İDDİALI POZLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Pelinay Yiğit, tercih ettiği iddialı kıyafetle geceye damga vurdu.

Ozan Dolunay'ın yeni sevgilisi Pelinay Yiğit'in cesur pozları da dikkat çekiyor.

İŞTE O POZLAR...

Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı
Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Artık saklanmıyorlar! Altın Kelebek'e sevgilisiyle katıldı - Son Dakika Magazin


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