Grand Hyatt Otel'de gerçekleşen lansmanda tüm güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı olan Onan, "Kendi özüme döndüğüm, iç dünyamı dinlediğim ve evimde çokça vakit geçirdiğim bir yıldan sonra sevdiklerime, dış dünyaya, doğaya ve hatta hayata yeniden bağlanıyorum diyebilirim.

Pandeminin bize kattığı olumlu şeyleri düşünmek istiyorum. Değişen dünyayla birlikte farkındalığım, alışkanlıklarım ve bundan doğan ihtiyaçlarım da değişti" dedi.

"RUHUMA İYİ GELİYOR"

Sözlerini sürdüren Onan, "Bulunduğum alanı da bu ihtiyaçlara göre düzenliyorum. Evim bunların başında geliyor. Kalıpların dışına çıkarak ve ruh dünyamdan ilham alarak sanatıma, evime ve yaptığım her işe modumu yansıtıyorum.

Mesela bütün evi aynı renge değil; her odayı bambaşka bir dünyaya çeviriyorum. Yaşam alanımı dileğim gibi renklendirmek ruhuma da iyi geliyor." dedi.