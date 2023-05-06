Arzum Onan 27 yıllık birlikteliği olan Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu - Son Dakika
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Arzum Onan 27 yıllık birlikteliği olan Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu

06.05.2023 12:51

27 yıl önce nikah masasına oturduğu Mehmet Aslantuğ ile bir süredir boşanacağı konuşulan Arzum Onan, sessizliğini bozdu. Boşanma iddiasını doğrulayarak 29 Mayıs'ta duruşmanın olacağını duyuran Onan, Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik" dedi.

27 yıl önce evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un evliliğinde kara bulutların dolaştığını ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Daha önce yaptıkları açıklama evliliklerinde sorun yaşadıklarını doğrulayan Onan, bugün yeni bir paylaşım yaparak kötü haberi verdi.

29 MAYIS'TA BOŞANIYORLAR

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurdu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."

Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu

"BOŞANMAYI MEHMET İSTEDİ, DAVAYI BEN AÇTIM"

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"

Arzum Onan'ın paylaşımına Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci ve Serkan Altunorak gibi isimlerden destek yorumu gelirken Mehmet Aslantuğ sessizliğini koruyor.

Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu
Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu
Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu
YORUMLAR (1)
  • rasit ozmen: Güzel bir çift idiler. Geri döneceklerini düşünüyorum. Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arzum Onan 27 yıllık birlikteliği olan Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu - Son Dakika


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