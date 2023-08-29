Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini ihanet yüzünden mi bitti? Mehmet Aslantuğ'dan yalanlanama geldi - Son Dakika

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini ihanet yüzünden mi bitti? Mehmet Aslantuğ'dan yalanlanama geldi

Son Güncelleme: 29.08.2023 08:15

Mayıs ayında Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ'un eşini aldattığı ileri sürülmüştü. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla hakkında iddiaları kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Ben ona ihanet etmedim" ifadelerini kullandı.

Magazin camiasının en gözde çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Onan'ı Gözde Akpınar ile aldattığı iddia edilen Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak boşanmayı eşinin istediğini söyledi.

"ARZUM YORULDUĞUNU SÖYLEYEREK AYRI EVE ÇIKMAK İSTEDİ, ÇOK ACI ÇEKTİM"

Boşanma kararını Arzum Onan'ın istediğini söyleyen Aslantuğ, şu ifadeleri kullandı: "Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu..."

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı

"YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEDİĞİM BİRİ İÇİN BOŞANMADIM"

"Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim."

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı
Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini ihanet yüzünden mi bitti? Mehmet Aslantuğ'dan yalanlanama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini ihanet yüzünden mi bitti? Mehmet Aslantuğ'dan yalanlanama geldi - Son Dakika
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