Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü - Son Dakika
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Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü

21.07.2022 15:13

Magazin dünyasını sarsan karmaşık ilişkide yeni gelişme yaşandı. Buket Aydın ile yollarını ayıran Emir Sarıgül, eski sevgilisi Sibel Can ile Bodrum'da bir araya geldi. Uzun yıllardır isimleri anılan ancak özel hayatları hakkında konuşmayan çift, birlikte tatil yaparak arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene televizyoncu Buket Aydın ile yollarını ayıran Sarıgül, eski aşkına geri döndü.

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Magazin İfşa sayfasında yer alan habere göre, uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Sarıgül, yine şarkıcıyla bir araya geldi. Bodrum Torba'da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

BUKET AYDIN'LA YOLLARINI AYIRDI

Emir Sarıgül ile Buket Aydın 1 yıl aşk yaşamış ancak geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı. Aydın'ın Sarıgül'ün evlilik baskısından sıkıldığı için ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.

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Son Dakika Magazin Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü - Son Dakika
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